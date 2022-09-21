أخبار لبنان
21 أيلول 2022 - 06:07
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وزير التربية بالانابة وقع مرسوم صرف مستحقات اساتذة الجامعة اللبنانية

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وزير التربية بالانابة وقع مرسوم صرف مستحقات اساتذة الجامعة اللبنانية
Lebanon News
وقّع وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن، أي وزير التربية بالانابة، مرسوم صرف مستحقات اساتذة الجامعة اللبنانية، ليتم صرفها في اقرب فرصة، وفق ما افاد مكتبه الاعلامي.
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