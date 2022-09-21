وزير التربية بالانابة وقع مرسوم صرف مستحقات اساتذة الجامعة اللبنانية

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LBCI News Lebanon

وقّع وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن، أي وزير التربية بالانابة، مرسوم صرف مستحقات اساتذة الجامعة اللبنانية، ليتم صرفها في اقرب فرصة، وفق ما افاد مكتبه الاعلامي.