أخبار لبنان
21 أيلول 2022 - 06:42
21/09/2022 06:42:53
اتحادات ونقابات قطاع النقل البري تحمّل الحكومة المسؤولية عدم حماية الموظفين
اتحادات ونقابات قطاع النقل البري تحمّل الحكومة المسؤولية عدم حماية الموظفين
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الموظفون, الحكومة ,اتحادات ونقابات قطاع النقل البري, اتحادات ونقابات قطاع النقل البري تحمّل الحكومة المسؤولية عدم حماية الموظفين
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول
حزمات
مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
LBCI News Lebanon
ناقشت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان الأوضاع المعيشية والإقتصادية التي وصل إليها العاملون في القطاع العام.
وحمّل المجتمعون الحكومة مسؤوليةَ عدم حماية هؤلاء الموظفين، وخصوصا في قطاع النقل، ملوحين بالتصعيد.
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
اتحادات ونقابات قطاع النقل البري
الحكومة
الموظفون
إقرأ أيضاً