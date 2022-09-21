أخبار لبنان
21 أيلول 2022 - 06:42
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اتحادات ونقابات قطاع النقل البري تحمّل الحكومة المسؤولية عدم حماية الموظفين

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Lebanon News
ناقشت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان الأوضاع المعيشية والإقتصادية التي وصل إليها العاملون في القطاع العام.

وحمّل المجتمعون الحكومة مسؤوليةَ عدم حماية هؤلاء الموظفين، وخصوصا في قطاع النقل، ملوحين بالتصعيد.
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