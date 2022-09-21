اتحادات ونقابات قطاع النقل البري تحمّل الحكومة المسؤولية عدم حماية الموظفين

Lebanon, news ,lbci ,أخبار الموظفون, الحكومة ,اتحادات ونقابات قطاع النقل البري, اتحادات ونقابات قطاع النقل البري تحمّل الحكومة المسؤولية عدم حماية الموظفين

LBCI News Lebanon

ناقشت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان الأوضاع المعيشية والإقتصادية التي وصل إليها العاملون في القطاع العام.



وحمّل المجتمعون الحكومة مسؤوليةَ عدم حماية هؤلاء الموظفين، وخصوصا في قطاع النقل، ملوحين بالتصعيد.