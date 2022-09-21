القرم: لبنان قفز ٢٧ مركزا على مؤشر "اوكلا" لقياس سرعة الانترنت والبدء بتطبيق خطة الإتصالات

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كشف وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم أن لبنان قفز ٢٧ مركزا على مؤشر "اوكلا" Ookla العالمي لقياس سرعة الانترنت، فبات يحتل اليوم المرتبة ٧٦ من أصل ١٤٠ بلدا بمعدّل سرعة يبلغ ٢٥.٣٥ ميغابيت في الثانية بعد ان كان المعدل ١٧.١٦ ميغابيت في الثانية، وأكد أن الهدف هو الوصول الى معدل ٢٨ ميغابيت في الثانية مع تطبيق خطة الاتصالات.وشدد، خلال اجتماع عقد في قاعة الاجتماعات في الوزارة، مع المسؤولين في شركتي الخلوي "ألفا" و"تاتش"، على أهمية التضامن والتعاون لإنجاح الخطة.وكشف المدير العام لشركة "تاتش" المهندس سالم عيتاني من جهته أن الشركة تسعى لحل 80% من كل المشاكل المذكورة آنفاً مع حلول نهاية تشرين الثاني، وهي المدة المتفق عليها مع وزارة الاتصالات.واعتبر عيتاني الى أن" التقدم الأكبر الذي حققته الشركة يتمثل بجودة خدمة الاتصالات الصوتية"، كاشفًا أنها على وشك الوصول إلى نسبة 90% المتفق عليها مع وزارة الاتصالات، إذ أنها تبلغ حالياً 80% أو ما يوازي ارتفاعاً في الجودة بلغ 27%.وأكد أن فرق عمل "تاتش" من مهندسين وتقنيين وفنيين يعملون ليلاً نهاراً لإتمام تفاصيل الخطة المتفق عليها مع وزارة الاتصالات ضمن المهلة المحددة، مضيفًا: "سيبدأ زبائننا يشعرون بفرق ملموس على صعيد جودة خدمة الاتصالات والبيانات في القريب العاجل.أما رئيس مجلس ادارة شركة "ألفا" ومديرها العام جاد ناصيف فلفت إلى أن خطة ألفا لتعزيز توفر الشبكة تلحظ معالجة المشاكل في كل منطقة بدءا من المناطق الأكثر تأثرا بالانقطاع المتكرر للكهرباء، وصولا الى تحقيق معدل توفر للشبكة يبلغ 95 بالمئة".ولفت الى أنّ فريق ألفا التقني باشر تطبيق الخطة التي تتضمن خطوات عديدة لتحقيق الهدف.وأكد ناصيف أنّ ألفا تعمل على تعزيز اعتماد الشبكة على الطاقة الشمسية كبديل للكهرباء.