أخبار لبنان
21 أيلول 2022 - 07:00
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سلام يكشف الإستراتيجية الجديدة لمراقبة توزيع الطحين

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Lebanon News
تحدث وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام عن الإستراتيجية الجديدة تعتمدها اللجنة الأمنية لمراقبة توزيع الطحين.

وطلب سلام من النقابات المعنية التقيد بمعايير اللجنة لإجتياز هذه الأزمة.
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