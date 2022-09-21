أخبار لبنان
21 أيلول 2022 - 07:00
21/09/2022 07:00:45
سلام يكشف الإستراتيجية الجديدة لمراقبة توزيع الطحين
سلام يكشف الإستراتيجية الجديدة لمراقبة توزيع الطحين
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LBCI News Lebanon
تحدث وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام عن الإستراتيجية الجديدة تعتمدها اللجنة الأمنية لمراقبة توزيع الطحين.
وطلب سلام من النقابات المعنية التقيد بمعايير اللجنة لإجتياز هذه الأزمة.
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