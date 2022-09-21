الحلبي من نيويورك: إذا لم يتعلم اللبنانيون فلن يتعلم غيرهم

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شارك وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي، في إطار متابعته لبرنامج زيارته إلى نيويورك للمشاركة في القمة التربوية العالمية حول تحول التعليم، في إجتماعات اللجنة التوجيهية الرفيعة المستوى High Level Steering Committee التي انعقدت في Yale Club بدعوة من مشروع "التعليم لا ينتظر" Education Cannot Wait، وبمشاركة جميع ممثلي الجهات المانحة والمنظمات الدولية المعنية.وقدم الوزير الحلبي مداخلة مفصلة وضع المجتمعين من خلالها في الأوضاع التربوية في لبنان والتحديات الكبيرة التي يواجهها. ونبه إلى خطورة تفاقم الوضع. وطالب بسد الفجوة المالية من أجل توفير الحوافز للمعلمين وتغطية كلفة المحروقات ومصاريف تشغيل المدارس.وكرر الوزير الحلبي موقفه الواضح أنه "إذا لم يتعلم اللبنانيون فلن يتعلم غيرهم".وقد أثنى على هذا الموقف المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي وكذلك مديرة مشروع "التعليم لا ينتظر" ياسمين الشريف.