أخبار لبنان
21 أيلول 2022 - 08:12
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المرتضى بحث وسفير باكستان في المستجدات السياسية والثقافية

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المرتضى بحث وسفير باكستان في المستجدات السياسية والثقافية
Lebanon News
إستقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع اليوم سفير دولة باكستان في لبنان سلمان الأطهر، وكانت جولة أفق في مجمل التطورات السياسية والعلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما الثقافية منها وضرورة تفعيلها، بخاصة وأن البلدين يتميزان بغنى ثقافي وقواسم مشتركة أبرزها التنوع والوحدة، فضلًا عن التحديات التي تواجه كليهما والتصدي لها كل في منطقته على الصعيد الثقافي والفكري .
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وتطرق اللقاء بين الوزير المرتضى وسفير باكستان إلى وضع جدول أعمال في مجال التعاون الثقافي على أن يبدأ تنفيذه قريبًا.     
 
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