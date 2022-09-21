الحلبي يُواصل برنامج لقاءاته مع المسؤولين الدوليين في نيويورك

الإعلان

واصل وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي برنامج لقاءاته مع المسؤولين الدوليين في نيويورك، على هامش قمة تحول التعليم التي عقدت هناك .والتقى في هذا الإطار المدير العالمي للتربية في البنك الدولي السيد خايمي سافيردا، والمستشار لشؤون الممارسات التربوية الفضلى رجا قطان، والمتخصص في شؤون استراتيجيات التواصل ستيفانو دو كيوبس، والمتخصصة في الشؤون التربوية مارتشيلا غوتيريش، وحضر إلى جانب الوزير كل من سفيرة لبنان لدى الأمم المتحدة أمال مدللي، وروى الزغبي.وناقش الوزير مع وفد البنك الدولي الوضع التربوي في لبنان في ظل الأزمات المتعددة، وتوافق المجتمعون على أن الوسيله الأنجع لإنقاذ العام الدراسي هي توفير الامكانات الماديه للوزاره حتى تستمر برسالتها التربوية لمصلحه اللبنانيين وغيرهم.