أخبار لبنان
21 أيلول 2022 - 09:19
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الكاظمي لميقاتي: العراق مستعدة للوقوف الى جانب لبنان في هذه المحنة التي يمر بها

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الكاظمي لميقاتي: العراق مستعدة للوقوف الى جانب لبنان في هذه المحنة التي يمر بها
Lebanon News
عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي  اجتماعا مع رئيس حكومة العراق مصطفى الكاظمي في نيويورك  اليوم، بحضور وزير الخارجية عبدالله بو حبيب والمستشار الديبلوماسي للرئيس  ميقاتي السفير بطرس عساكر.

وخلال الاجتماع اكد الكاظمي مجددا "استعداد العراق للوقوف الى جانب لبنان في هذه المحنة التي يمر بها والاستعداد لاجراء كل الاتصالات الاقليمية والدولية الضرورية بهدف حل الازمة في لبنان من وجوهها كافة".
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وشكر للبنان "خطوة اعفاء العراقيين من سمة الدخول الى لبنان".
بدوره شكر الرئيس ميقاتي  للرئيس الكاظمي" وقوفه شخصيا الى جانب لبنان والتزام  العراق الثابت بدعمه".
 
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