أخبار لبنان 21 أيلول 2022 - 09:19 21/09/2022 09:19:24 الكاظمي لميقاتي: العراق مستعدة للوقوف الى جانب لبنان في هذه المحنة التي يمر بها

الكاظمي لميقاتي: العراق مستعدة للوقوف الى جانب لبنان في هذه المحنة التي يمر بها

Lebanon, news ,lbci ,أخبار مستعدة للوقوف الى جانب لبنان في هذه المحنة التي يمر بها,الكاظمي لميقاتي: العراق,الكاظمي لميقاتي: العراق مستعدة للوقوف الى جانب لبنان في هذه المحنة التي يمر بها

LBCI News Lebanon





وخلال الاجتماع اكد الكاظمي مجددا "استعداد العراق للوقوف الى جانب لبنان في هذه المحنة التي يمر بها والاستعداد لاجراء كل الاتصالات الاقليمية والدولية الضرورية بهدف حل الازمة في لبنان من وجوهها كافة".

الإعلان

وشكر للبنان "خطوة اعفاء العراقيين من سمة الدخول الى لبنان". عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا مع رئيس حكومة العراق مصطفى الكاظمي في نيويورك اليوم، بحضور وزير الخارجية عبدالله بو حبيب والمستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.وخلال الاجتماع اكد الكاظمي مجددا "استعداد العراق للوقوف الى جانب لبنان في هذه المحنة التي يمر بها والاستعداد لاجراء كل الاتصالات الاقليمية والدولية الضرورية بهدف حل الازمة في لبنان من وجوهها كافة".وشكر للبنان "خطوة اعفاء العراقيين من سمة الدخول الى لبنان". بدوره شكر الرئيس ميقاتي للرئيس الكاظمي" وقوفه شخصيا الى جانب لبنان والتزام العراق الثابت بدعمه".

الإعلان