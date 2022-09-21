وزارة الصحة: 172 اصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة

Lebanon, news ,lbci ,أخبار 172 اصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة,وزارة الصحة:,وزارة الصحة: 172 اصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة

LBCI News Lebanon

أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 172 اصابة جديدة بكورونا، وحالتي وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.