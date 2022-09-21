أخبار لبنان
21 أيلول 2022 - 14:09
21/09/2022 14:09:08
وزارة الصحة: 172 اصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة
وزارة الصحة: 172 اصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة
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LBCI News Lebanon
أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 172 اصابة جديدة بكورونا، وحالتي وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
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وزارة الصحة:
172 اصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة
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