اعتصام أمام شركة كهرباء قاديشا احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي عن محطات ضخ المياه

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نفذ عدد من المحتجين على انقطاع مياه الشفة عن منازلهم لاكثر من أسبوع في مدينة طرابلس، اعتصاما امام شركة كهرباء قاديشا احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي عن محطات ضخ المياه وهي بدورها في حاجة إلى التيار ليتمكن الموظفون في مصلحة مياه طرابلس من تشغيلها وايصال المياه الى المنازل في المدينة.كما قطع محتجون آخرون الطريق الرئيس في منطقة باب الرمل في طرابلس، احتجاجٱ ايضا على انقطاع المياه والتيار الكهرباء.وجابت شوارع المدينة سيارات تحمل مكبرات الصوت وتدعو أهالي طرابلس والشمال الى النزول بكثافة الى الشوارع.تجدر الاشارة الى ان التيار الكهربائي مقطوع بشكل تام عن طرابلس والشمال منذ أكثر من أربعة أسابيع.