بوشكيان يؤجل تسجيل المصانع الأجنبية في لبنان

أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان اليوم القرار رقم ۷۰ /۱ ويقضي بتأجيل العمل بالقرار رقم 1/53 تاريخ ۲۰۱٩/٥/٩ والجدول رقم 1 الملحق به المتعلق بتسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى الجمهورية اللبنانية.
وجاء في القرار أن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم ٨٣٧٦ تاریخ ۲۰۲۱/۹/۱۰ (تشكيل الحكومة)، و
بناء على القانون رقم ٦٤٢ تاريخ ١٩٩٧/٦/٢ (إحداث وزارة الصناعة) لاسيما المادة الثانية منه، و
بناء على المرسوم رقم ۱3173 تاریخ ۱۹۹۸/۱۰/۸ (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط
التعيين الخاصة في بعض وظائفها)، و
بناء على مقتضيات المصلحة العامة والظروف الطارئة، و
بناء على إقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يأتي:
-المادة الأولى: يؤجل العمل بالقرار رقم 1/53 تاريخ ۲۰۱٩/٥/٩ والجدول رقم 1 الملحق به بشأن
تسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى الجمهورية اللبنانية، حتى تاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٢.
-المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نسخة تبلغ إلى:
- الجريدة الرسمية
- وزارة الإقتصاد والتجارة
- وزارة المالية
- المجلس الأعلى للجمارك والمديرية العامة للجمارك
- المجلس اللبناني للإعتماد
- معهد البحوث الصناعية
- جمعية الصناعيين اللبنانيين
- إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة
- مؤسسة المحفوظات الوطنية.