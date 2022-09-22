بوشكيان يؤجل تسجيل المصانع الأجنبية في لبنان

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أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان اليوم القرار رقم ۷۰ /۱ ويقضي بتأجيل العمل بالقرار رقم 1/53 تاريخ ۲۰۱٩/٥/٩ والجدول رقم 1 الملحق به المتعلق بتسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى الجمهورية اللبنانية.وجاء في القرار أن وزير الصناعة،بناء على المرسوم رقم ٨٣٧٦ تاریخ ۲۰۲۱/۹/۱۰ (تشكيل الحكومة)، وبناء على القانون رقم ٦٤٢ تاريخ ١٩٩٧/٦/٢ (إحداث وزارة الصناعة) لاسيما المادة الثانية منه، وبناء على المرسوم رقم ۱3173 تاریخ ۱۹۹۸/۱۰/۸ (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروطالتعيين الخاصة في بعض وظائفها)، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة والظروف الطارئة، وبناء على إقتراح مدير عام وزارة الصناعة،يقرر ما يأتي:-المادة الأولى: يؤجل العمل بالقرار رقم 1/53 تاريخ ۲۰۱٩/٥/٩ والجدول رقم 1 الملحق به بشأنتسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى الجمهورية اللبنانية، حتى تاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٢.-المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.نسخة تبلغ إلى:- الجريدة الرسمية- وزارة الإقتصاد والتجارة- وزارة المالية- المجلس الأعلى للجمارك والمديرية العامة للجمارك- المجلس اللبناني للإعتماد- معهد البحوث الصناعية- جمعية الصناعيين اللبنانيين- إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة- مؤسسة المحفوظات الوطنية.