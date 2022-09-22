أخبار لبنان
22 أيلول 2022 - 05:13
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بوشكيان يؤجل تسجيل المصانع الأجنبية في لبنان

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بوشكيان يؤجل تسجيل المصانع الأجنبية في لبنان
Lebanon News
أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان اليوم القرار رقم ۷۰ /۱ ويقضي بتأجيل العمل بالقرار رقم 1/53 تاريخ ۲۰۱٩/٥/٩ والجدول رقم 1 الملحق به المتعلق بتسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى الجمهورية اللبنانية.

وجاء في القرار أن وزير الصناعة، 
بناء على المرسوم رقم ٨٣٧٦ تاریخ ۲۰۲۱/۹/۱۰ (تشكيل الحكومة)، و
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بناء على القانون رقم ٦٤٢ تاريخ ١٩٩٧/٦/٢ (إحداث وزارة الصناعة) لاسيما المادة الثانية منه، و
بناء على المرسوم رقم ۱3173 تاریخ ۱۹۹۸/۱۰/۸ (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط
 التعيين الخاصة في بعض وظائفها)، و
بناء على مقتضيات المصلحة العامة والظروف الطارئة، و
بناء على إقتراح مدير عام وزارة الصناعة، 
يقرر ما يأتي:

-المادة الأولى: يؤجل العمل بالقرار رقم 1/53 تاريخ ۲۰۱٩/٥/٩ والجدول رقم 1 الملحق به بشأن 
تسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى الجمهورية اللبنانية، حتى تاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٢.
-المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

نسخة تبلغ إلى:
- الجريدة الرسمية
- وزارة الإقتصاد والتجارة
- وزارة المالية
- المجلس الأعلى للجمارك والمديرية العامة للجمارك
- المجلس اللبناني للإعتماد
- معهد البحوث الصناعية
- جمعية الصناعيين اللبنانيين
- إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة
- مؤسسة المحفوظات الوطنية.
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