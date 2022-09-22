أخبار لبنان 22 أيلول 2022 - 06:06 22/09/2022 06:06:33 لقاء لنادي قضاة لبنان للوقوف على واقع القضاة... ماذا في التفاصيل؟

لقاء لنادي قضاة لبنان للوقوف على واقع القضاة... ماذا في التفاصيل؟

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LBCI News Lebanon

في نادي الصحافة لقاء لنادي قضاة لبنان للوقوف على واقع القضاة.



وأكد المجتمعون عدم وجود قرار مركزي باعتكاف القضاة لكن هناك استحالة بالوصول إلى مراكز العمل. الإعلان

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