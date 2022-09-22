أخبار لبنان
22 أيلول 2022 - 06:06
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لقاء لنادي قضاة لبنان للوقوف على واقع القضاة... ماذا في التفاصيل؟

لقاء لنادي قضاة لبنان للوقوف على واقع القضاة... ماذا في التفاصيل؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار نادي قضاة لبنان,لقاء,لقاء لنادي قضاة لبنان للوقوف على واقع القضاة... ماذا في التفاصيل؟
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Lebanon News
في نادي الصحافة لقاء لنادي قضاة لبنان للوقوف على واقع القضاة.

وأكد المجتمعون عدم وجود قرار مركزي باعتكاف القضاة لكن هناك استحالة بالوصول إلى مراكز العمل.
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