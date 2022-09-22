إتحاد نقابات موظفي المصارف: لتأمين الأمن في مراكز العمل

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دعا المجلس التنفيذي لإتحاد نقابات موظفي المصارف إلى تأمين الأمن في مراكز العمل، رافضًا العودة إلى مزاولة العمل من دون وجود تدابير أمنية تسهر على أمنهم وأمن المودعين خلال دوام العمل.كما طالب المجلس الأجهزة الأمنية بملاحقة مطلقي التهديدات التي تنتشر على وسائل التواصل الإجتماعي وتوتر الأجواء العامة.وقرر مجلس الإتحاد دعوة مجلس مندوبي الإتحاد إلى إجتماع يخصص لمناقشة الترتيبات لإنجاح الإعتصام الذي سيقام قبل نهاية الشهر من أجل التأكيد أن العودة إلى العمل مشروطة بإقرار خطة أمنية تضمن سلامة العاملين في القطاع المصرفي.