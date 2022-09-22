المتحدث باسم الخارجية الأميركية لـ"الحرة": ضيقنا الخلافات بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البحرية

علّق المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس على التظاهرات التي تحدث في إيران احتجاجاً على مقتل مهسا أميني. وأكد في مقابلة مع قناة "الحرة" أن الولايات المتحدة تدعم "تطلعات الشعب الإيراني والشعوب في محتلف أنحاء العالم، وفي المنطقة وخارجها إلى مستويات أعلى من الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان". وقال "لا يوجد سبب يمنع الشعب الإيراني بما في ذلك النساء في إيران من التمتع بنفس الحقوق الممنوحة عالمياً والتي يجب أن تُمنح للناس في مختلف أنحاء العالم".

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وأكد برايس أنه لم يحصل أي لقاء بين أي مسؤول أميركي ومسؤولين إيرانيين في نيويورك، وقال " لم نكن في وضع يسمح لنا بالمشاركة في محادثات مباشرة".

وحول التقارب بين تركيا والنظام السوري، قال برايس: "هذا النظام كان مسؤولاً عن مقتل مئات الآلاف من السوريين. لذا أوضحنا للحكومات في المنطقة وخارجها أن الوقت الحالي ليس وقت التطبيع. هذا ليس نظاماً يجب التعامل معه بـ"قفازات سميكة"".

وعن النزاع السياسي في العراق، لفت برايس الى ان "الولايات المتحدة مستعدة لدعم الحوار البناء بأي طريقة يمكننا من خلالها تجاوز هذا الجمود السياسي الذي استمر في العراق لفترة طويلة جداً. نحن نؤيد رئيس الوزراء الكاظمي وندعم دعواته للحوار البناء. نريد أن نرى تقدما من أجل مصلحة الشعب العراقي".

وعن المحادثات المكوكية التي أجراها كبير مستشاري شؤون الطاقة آموس هوكستين في نيويورك مع المسؤولين اللبنانيين والإسرائيليين بشأن مسألة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، قال برايس " لقد أحرزنا تقدما في تضييق تلك الخلافات. نعتقد أن الوقت قد حان لكلا الطرفين لبذل كل ما في وسعهما لإيجاد حل لهذا النزاع البحري".

وعلق برايس على التقارير التي تحدثت عن أن إيران ستقدم آلاف الأطنان من النفط للبنان، قائلا: " لا يزال نظام عقوباتنا ضد إيران ساري المفعول، لكننا سنواصل بذل كل ما في وسعنا لنكون شريكاً لشعب لبنان ونساعده في توفير ما يحتاج إليه".