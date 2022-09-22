إرتفاع عدد ضحايا المركب المنكوب قبالة السواحل السورية

الإعلان

عثرت السلطات السورية على جثث 34 مهاجرا إثر غرق مركبهم قبالة مدينة طرطوس الساحلية شمال غربي البلاد، فيما تستمر عمليات البحث عن ناجين محتملين، وفق ما أفادت وزارة الصحة السورية اليوم.وقالت الوزارة، في بيان: "ارتفاع عدد ضحايا غرق المركب إلى 34 شخصاً الذين يتلقون العلاج في مشفى الباسل في طرطوس هم 20 شخصا". وكانت قد أشارت في وقت سابق إلى مصرع 28 مهاجرا.وأوضح المصدر نفسه أن معظم الضحايا يتلقون مساعدة بواسطة الأوكسجين، وبعضهم نقل إلى العناية المركزة، مؤكداً استنفار جميع المعالجين في المنطقة.ونقل التلفزيون السوري أن المركب كان يستقله ما لا يقل عن 150 شخصاً قبل حادث الغرق.وفي وقت سابق، نقل المدير العام للموانئ البحرية العميد سامر قبرصلي، في بيان لوزارة النقل السورية، عن ناجين قولهم إن "الزورق انطلق من لبنان - المنية (شمال) منذ عدة أيام بقصد الهجرة"، وعلى متنه ركاب من جنسيات عدة.وأورد البيان أن فرق الانقاذ تحاول العثور على ناجين آخرين قبالة طرطوس.