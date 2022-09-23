أخبار لبنان
23 أيلول 2022 - 03:26
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القائم بأعمال سفارة لبنان للـLBCI: عدد الجثث بلغ حتى الساعة 51

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القائم بأعمال سفارة لبنان للـLBCI: عدد الجثث بلغ حتى الساعة 51
Lebanon News
اعلن القائم بأعمال سفارة لبنان في سوريا طلال ضاهر للـLBCI أن "عدد الجثث بلغ حتى الساعة ٥١ والناجين ٢٠ شخصاً ٥ منهم لبنانيين".

وكانت السلطات السورية عثرت على جثث 34 مهاجرا إثر غرق مركبهم قبالة مدينة طرطوس الساحلية شمال غربي البلاد.
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