القائم بأعمال سفارة لبنان للـLBCI: عدد الجثث بلغ حتى الساعة 51

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LBCI News Lebanon

اعلن القائم بأعمال سفارة لبنان في سوريا طلال ضاهر للـLBCI أن "عدد الجثث بلغ حتى الساعة ٥١ والناجين ٢٠ شخصاً ٥ منهم لبنانيين".



وكانت السلطات السورية عثرت على جثث 34 مهاجرا إثر غرق مركبهم قبالة مدينة طرطوس الساحلية شمال غربي البلاد.

