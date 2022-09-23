كيف تبدو الصورة في القرقف بعد غرق "مركب الموت" أمس؟

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فجعت عائلة "التلاوي" كغيرها من العائلات بالخبر الذي ورد مساء أمس من سواحل طرطوس عن غرق مركب إنطلق من شواطىء المنية - طرابلس في إطار الهجرة غير الشرعية.وأشارت العائلة إلى أنه منذ الثلاثاء تقريبًا، بدأت العائلات التجمع من أجل الإنطلاق.وقد أكدت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن حصيلة الذين قضوا غرقًا في عرض البحر على خلفية غرق "مركب الموت" في الساحل السوري إرتفعت إلى 62 شخصًا من جنسيات سورية ولبنانية وفلسطينية.وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن مفقودين، والذي يقدر عددهم بما لا يقل عن 70 شخصًا. وأكد بعض الناجين أن أكثر من 150 شخصًا كانوا على متن القارب خلال رحلة الموت من لبنان إلى إيطاليا.