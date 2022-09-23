ماذا قالت عائلة "مستو" التي فقدت 4 من أفرادها في غرق "مركب الموت"؟

إثر ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي نشهدها إنطلاقًا من الشواطىء اللبنانية الشمالية باتجاه بلدان أخرى، فقدت عائلة "مستو" في طرابلس 4 من أفرادها (الأب وأطفاله الـ3) في غرق الزورق في الساحل السوري.ويذكر أن الوالدة هي من بين الناجين.