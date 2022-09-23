أخبار لبنان
23 أيلول 2022 - 04:33
23/09/2022 04:33:00
ماذا قالت عائلة "مستو" التي فقدت 4 من أفرادها في غرق "مركب الموت"؟
ماذا قالت عائلة "مستو" التي فقدت 4 من أفرادها في غرق "مركب الموت"؟
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LBCI News Lebanon
إثر ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي نشهدها إنطلاقًا من الشواطىء اللبنانية الشمالية باتجاه بلدان أخرى، فقدت عائلة "مستو" في طرابلس 4 من أفرادها (الأب وأطفاله الـ3) في غرق الزورق في الساحل السوري.
ويذكر أن الوالدة هي من بين الناجين.
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