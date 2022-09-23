أخبار لبنان
23 أيلول 2022 - 04:33
Back

ماذا قالت عائلة "مستو" التي فقدت 4 من أفرادها في غرق "مركب الموت"؟

ماذا قالت عائلة "مستو" التي فقدت 4 من أفرادها في غرق "مركب الموت"؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار مركب الموت,غرق,ماذا قالت عائلة "مستو" التي فقدت 4 من أفرادها في غرق "مركب الموت"؟
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
إثر ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي نشهدها إنطلاقًا من الشواطىء اللبنانية الشمالية باتجاه بلدان أخرى، فقدت عائلة "مستو" في طرابلس 4 من أفرادها (الأب وأطفاله الـ3) في غرق الزورق في الساحل السوري. 

ويذكر أن الوالدة هي من بين الناجين.
 
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً