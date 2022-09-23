أخبار لبنان
23 أيلول 2022 - 04:42
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فرقة "مياس" تشكر الجمهورية اللبنانية على وسام الإستحقاق اللبناني المذهب

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فرقة &quot;مياس&quot; تشكر الجمهورية اللبنانية على وسام الإستحقاق اللبناني المذهب
Lebanon News
شكرت فرقة "مياس" الجمهورية اللبنانية على منحها وسام الإستحقاق اللبناني المذهب.
 
وقالت الفرقة إنها تنتظر تحديد الموعد المناسب لإستلامه بكل فخر. 
 
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