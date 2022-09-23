أخبار لبنان
23 أيلول 2022 - 04:42
23/09/2022 04:42:30
فرقة "مياس" تشكر الجمهورية اللبنانية على وسام الإستحقاق اللبناني المذهب
فرقة "مياس" تشكر الجمهورية اللبنانية على وسام الإستحقاق اللبناني المذهب
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LBCI News Lebanon
شكرت فرقة "مياس" الجمهورية اللبنانية على منحها وسام الإستحقاق اللبناني المذهب.
وقالت الفرقة إنها تنتظر تحديد الموعد المناسب لإستلامه بكل فخر.
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