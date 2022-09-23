فرونتسكا زارت الرابطة المارونية: الامم المتحدة ملتزمة استمرار تقديم الدعم للبنان وللاجئين حتى تتأمن الظروف لعودة آمنة وطوعية الى بلادهم

الإعلان

زارت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا الرابطة المارونية، وكان في استقبالها رئيس الرابطة السفير خليل كرم وأعضاء المجلس التنفيذي، والرئيس السابق للرابطة النقيب انطوان قليموس.ورحّب كرم بفرونتسكا مذكراً بدور لبنان التأسيسي للأمم المتحدة كما تناول البحث التعاون بين لبنان والأمم المتحدة في كافة المجالات. وتوقف السفير كرم عند خطورة مسألة النزوح السوري وما تحمله من أخطار وجودية على لبنان على جميع المستويات، مستغرباً الموقف الدولي من هذه المسألة، واقتناع البعض بضرورة دمج النازحين في المجتمع بما يؤدي إلى تغيير هويته وتفجيره من داخله.وتمنى رئيس الرابطة على الامم المتحدة تفهم خصوصية لبنان والمبادرة إلى وضع مشروع حل سريع لعودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في بلدهم.من جهتها هنأت المنسقة الخاصة المجلس التنفيذي الجديد بإنتخابه. وأسهبت بتعداد مهمات 25 وكالة أممية موجودة في لبنان التي تعمل في مجالات التنمية والشؤون الإنسانية وحقوق الانسان وحفظ وبناء السلام، بما في ذلك مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة التي ترأسه والمعني بمتابعة تنفيذ القرار 1701 ودعم سلام واستقرار لبنان رحبت المنسقة الخاصة بنجاح الانتخابات النيابية في أيار وأكدت على اهمية إتمام الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري.وثمنت المنسقة الخاصة حفاوة لبنان بالنسبة لموضوع النزوح السوري وأكدت على التزام الامم المتحدة باستمرار تقديم الدعم للبنان وللاجئين والعمل على حماية لبنان واستقراره الى حين ان تتأمن الظروف لعودة آمنة وطوعية وبكرامة للاجئين الى بلادهم.وأكدت المنسقة الخاصة على استعداد الأمم المتحدة للتعاون مع اللجان المتخصصة في الرابطة حول الأمور التي بُحثت خلال اللقاء.