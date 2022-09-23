كركي أعلن دخول زيادة التعرفات الطبية والإستشفائية حيز التنفيذ

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أفاد بيان لدائرة العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بأنه "منتصف شهر آب الماضي، أعلن المديرالعام للصندوق الدكتور محمد كركي أنه رفع إلى مجلس إدارة الصندوق كتابًا لتعديل بعض الأعمال الطبية والإستشفائية من أجل تخفيف أعباء الفاتورة الصحية عن كاهل المضمون والذي بات يلجأ في بعض الأحيان إلى بيع أثاث منزله أو سحب تعويض نهاية خدمته كي يسددها".وأشار البيان إلى أنه "لما لهذا الموضوع من أهمية كبرى وضرورة ملحة تعنى بحياة المضمونين بشكل مباشر، واستنادًا لقرار مجلس الإدارة رقم 1201 بتاريج 8/9/2022 والمصادق عليه من قبل سلطة الوصاية بتاريخ 16/9/2022 والمبلغ إلى المديرية العامة بتاريخ 21/9/2022، أصدر المدير العام مذكرة إعلامية بتاريخ 23/9/2022 حملت الرقم 692 شرح بموجبها آلية تعديل التعرفات لبعض الأعمال الطبية والإستشفائية في فرع ضمان المرض والأمومة في الضمان على الشكل الآتي :- الأعمال الطبية خارج المستشفى:جدول بالتعرفاتالبيان L A R أتعاب الأطباءأخصائي عامالتعرفات 610 ل.ل 000‚1 ل.ل 000‚1 ل.ل 000‚125 ل.ل 000‚80 ل.لوأعلن كركي أن هذه التعرفات الجديدة خارج المستشفى أصبحت سارية المفعول إعتبارًا من تاريخه بعدما تم تعديل برامج المكننة الخاصة بذلك.أما التعرفات الإستشفائية، ستزاد على النحو الآتي:- الأعمال الطبية العادية غير المقطوعة تضاعف مرتين ونصف بعد تصفيتها ومراقبتها.- الأعمال الجراحية المقطوعة تضاعف 3 مرات وفق المبالغ المقطوعة المعتمدة في وزارة الصحة العامة.وأشار إلى أن التعرفات الإستشفائية الجديدة ستطبق في الأيام القليلة القادمة فور إنجاز برامج المكننة الخاصة بذلك.وعليه، إعتبر كركي أن "هذه الخطوة هي بداية لتصحيح التعرفات في الضمان الإجتماعي وستتبعها خطوات لاحقة فور صدور المرسوم الجديد بإضافة 600 ألف ليرة لبنانية إلى الحد الأدنى للأجور والذي سيؤمن للضمان مدخولًا إضافيًا بحوالي الـ400 مليار ل.ل.وفي سياق متصل، دعا جميع مقدمي الخدمات الصحية إلى الإلتزام بالتعرفات الجديدة للأعمال الطبية والإستشفائية والتقيد بالعقود المبرمة بينها وبين الصندوق وعدم تقاضي فروقات مالية تحت طائلة إتخاذ التدابير والعقوبات اللازمة التي تصل إلى حد فسخ العقود معها.ومن جهة أخرى، لفت كركي إلى أنه رفع البارحة إلى مجلس إدارة الصندوق مشروع القرار اللازم لزيادة التعرفات لجلسة غسيل الكلى لتصيح 1250000 ل.ل. وأمل إقراره في أول جسلة يعقدها المجلس أو هيئة المكتب، وذلك تماشيًا مع سياسة الصندوق بعدم تحميل مرضى غسيل الكلى أية أعباء مالية كون هذا العمل الطبي مغطى من الضمان 100 في المائة.وفي الختام، طلب من الدولة اللبنانية الإسراع في دفع الديون المتوجبة عليها للصندوق وكذلك الأموال المرصودة في الموازنات العامة ولاسيما موازنة العام 2022، وذلك تمكينًا له من الإستمرار في تأدية خدماته الصحية والإجتماعية للمضمونين.