أخبار لبنان
23 أيلول 2022 - 05:44
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حميه: السلطات السورية إنتشلت جثث 61 شخصًا و20 ناجيًا يتلقون العلاج في مستشفيات سورية

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حميه: السلطات السورية إنتشلت جثث 61 شخصًا و20 ناجيًا يتلقون العلاج في مستشفيات سورية
Lebanon News
إرتفعت حصيلة ضحايا مركب الموت الذي غرق مساء أمس قبالة ساحل طرطوس إلى 53 قتيلًا، وفق ما أفاد وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه وكالة "فرانس برس" اليوم.

وقال إن "غالبية ركاب المركب الذي أبحر من شمال لبنان هم من اللبنانيين واللاجئين السوريين ومعظم الجثث من دون أوراق ثبوتية"، منددًا بالظاهرة التي باتت هجرة غير شرعية منظمة، على وقع تكرار حوادث مماثلة خلال الأشهر الأخيرة.
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وفي حديث لوكالة "رويترز"، أشار حميه إلى أن "السلطات السورية إنتشلت جثث ما لا يقل عن 61 شخصًا كانوا على متن القارب مع إستمرار جهود البحث"، لافتًا إلى أن "20 ناجيًا يتلقون العلاج في مستشفيات سورية".
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