أخبار لبنان
23 أيلول 2022 - 06:44
23/09/2022 06:44:21
الجمعية العمومية للقضاة مستمرة في التوقف عن العمل..
الجمعية العمومية للقضاة مستمرة في التوقف عن العمل..
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LBCI News Lebanon
أفادت معلومات للـLBCI أن "الجمعية العمومية للقضاة خلصت الى الاستمرار في التوقف عن العمل لمزيد من التشاور خصوصا ان ايا من المطالب لم يتحقق لناحية قانون استقلالية القضاء او تحسين ظروف العمل في قصور العدل واوضاع القضاة".
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