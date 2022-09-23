أخبار لبنان
23 أيلول 2022 - 06:44
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الجمعية العمومية للقضاة مستمرة في التوقف عن العمل..

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Lebanon News
أفادت معلومات للـLBCI أن "الجمعية العمومية للقضاة خلصت الى الاستمرار في التوقف عن العمل لمزيد من التشاور خصوصا ان ايا من المطالب لم يتحقق لناحية قانون استقلالية القضاء او تحسين ظروف العمل في قصور العدل واوضاع القضاة".
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