مخزومي استقبل شيا: تشديد على أن تحصل الاستحقاقات المفصلية المقبلة في موعدها الدستوري

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بحث رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي مع السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا في الأوضاع العامة، والاستحقاقات المفصلية المقبلة وفي مقدمها الانتخابات الرئاسية، وذلك خلال استقبالها على مأدبة غداء في دارته، بحضور المستشارة السياسية كارول زوين.وأكد مخزومي أنه من الضروري أن تحصل الاستحقاقات المقبلة في موعدها الدستوري، منوّها مجددا بالبيان الأميركي الفرنسي السعودي الذي شكل خريطة طريق وسبيلاً لإنقاذ لبنان، كما شدد على ضرورة تشكيل حكومة.ولفت مخزومي إلى أنه جرى خلال اللقاء التركيز على ملف ترسيم الحدود البحرية على أنه ملف حيوي بالنسبة للبنان، مؤكدا أن الوقت قد حان ليصل هذا الملف إلى خواتيمه، لا سيما أن هذه الثروة هي المورد الوحيد المتبقي للبلد على المستوى الاقتصادي.وشدد على أن استخراج الغاز والنفط ضرورة لإنعاش الاقتصاد والمساهمة في انقاذ البلد من الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية التي يشهدها، وتغيير صورتنا من بلد اقتصاد ريعي الى إلى بلد تنموي واقتصاد منتج.من جهة أخرى، جدد مخزومي التأكيد على أنه وزملاؤه في المجلس الجديد سواء في كتلة تجدد أم كل النواب المتطلعين إلى التغيير لن يألوا جهداً حتى تنفيذ الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي، ووضع خطة إصلاحية وإنقاذية شاملة تضع حداً بشكل تدريجي لمعاناة اللبنانيين وأزماتهم. وشكر للسفيرة دورها الايجابي في لبنان، أملاً بعودة ثقة المجتمع الدولي ببلدنا.