أخبار لبنان
23 أيلول 2022 - 09:54
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مكتب القرم: الترقيات في وزارة الاتصالات أتت من المنظار المهني الصرف

مكتب وزير الاتصالات يردّ على "النظريات والتحاليل" Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاتصالات, القرم, تانش, ألفا,ترقيات ,مكتب وزير الاتصالات يردّ على "النظريات والتحاليل"
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مكتب القرم: الترقيات في وزارة الاتصالات أتت من المنظار المهني الصرف
Lebanon News
أوضح المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم في بيان، وبعد "النظريات والتحاليل حول موضوع الترقيات والتعيينات التي كانت شهدتها وزارة الاتصالات"، أن الترقيات التي اقرّها القرم أتت من المنظار المهني الصرف وليس من منظار طائفي او مذهبي او سياسي او حتى حزبي، وذلك من أجل ملء الفراغ نتيجة الشغور الحاصل في عدة مراكز في شركتي الخليوي من جهة، ولتحفيز الموظفين العاملين في الشركتين والصامدين تحت وزر الضغوط الإقتصادية والإجتماعية الراهنة من جهة اخرى. 
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وجدد المكتب الاعلامي التأكيد على أن الترقيات اتت بالتنسيق والتعاون مع إدارة الشركتين المشغلتين لقطاع الخليوي وذلك إستنادا إلى معايير الكفاءة والأقدمية والخبرة. 
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