أبرشية نيويورك وسائر أميركا الشمالية للروم الأرثوذكس تردّ على تقرير للـLBCI

ماذا جاء في الرد؟

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LBCI News Lebanon

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واشار بيان الرد الى انه تم الاعتماد على رسالة الكترونية لا مصداقية لها ، وانه تم تكليف لجنة محايدة من المحامين المحققين للتحقق من صحة الاشاعة.

واضاف البيان بأن طلب التقاعد ليس له علاقة بالاتهام.