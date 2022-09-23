أخبار لبنان
23 أيلول 2022 - 11:49
23/09/2022 11:49:30
أبرشية نيويورك وسائر أميركا الشمالية للروم الأرثوذكس تردّ على تقرير للـLBCI
ماذا جاء في الرد؟
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LBCI News Lebanon
ردّ مكتب إعلام أبرشية نيويورك وسائر أميركا الشمالية للروم الأرثوذكس على ما جاء في نشرة لأخبار المسائية بتاريخ الثلاثاء 20 أيلول 2022 وذلك ضمن التقرير "
المطران جوزيف زحلاوي يتقاعد مبكرا بعد انتشار رسالة عن علاقة جنسية دامت ١٦ عاما
".
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واشار بيان الرد الى انه تم الاعتماد على رسالة الكترونية لا مصداقية لها ، وانه تم تكليف لجنة محايدة من المحامين المحققين للتحقق من صحة الاشاعة.
واضاف البيان بأن طلب التقاعد ليس له علاقة بالاتهام.
**للاطلاع على بيان الرد
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***للاطلاع على رد الـ LBCI على ردّ الابرشية
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أخبار لبنان
أبرشية نيويورك وسائر أميركا الشمالية للروم الأرثوذكس
المطران زحلاوي
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