أخبار لبنان
23 أيلول 2022 - 11:49
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أبرشية نيويورك وسائر أميركا الشمالية للروم الأرثوذكس تردّ على تقرير للـLBCI

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أبرشية نيويورك وسائر أميركا الشمالية للروم الأرثوذكس تردّ على تقرير للـLBCI
Lebanon News
ردّ مكتب إعلام أبرشية نيويورك وسائر أميركا الشمالية للروم الأرثوذكس على ما جاء في نشرة لأخبار المسائية بتاريخ الثلاثاء 20 أيلول 2022 وذلك ضمن التقرير "المطران جوزيف زحلاوي يتقاعد مبكرا بعد انتشار رسالة عن علاقة جنسية دامت ١٦ عاما".
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واشار بيان الرد الى انه تم الاعتماد على رسالة الكترونية لا مصداقية لها ، وانه تم تكليف لجنة محايدة من المحامين المحققين للتحقق من صحة الاشاعة.
 
واضاف البيان بأن طلب التقاعد ليس له علاقة بالاتهام.
 
**للاطلاع على بيان الرد إضغط هنا
***للاطلاع على رد الـ LBCI على ردّ الابرشية اضغط هنا
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