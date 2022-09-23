سفير الاتحاد الاوروبي رالف طراف يدعو عبر الـLBCI للتركيز على الاصلاحات الاقتصادية وتنفيذها

الاتحاد الاوروبي يواكب الورقة الثلاثية السعودية الفرنسية الاميركية بالدعوة لانتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهل الدستورية.ودعا سفير الاتحاد الاوروبي رالف طراف صانعي القرار الى التركيز على الاصلاحات الاقتصادية وتنفيذها.