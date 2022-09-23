أخبار لبنان
23 أيلول 2022 - 13:49
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سفير الاتحاد الاوروبي رالف طراف يدعو عبر الـLBCI للتركيز على الاصلاحات الاقتصادية وتنفيذها

الاتحاد الاوروبي يواكب التطورات في لبنان... Lebanon, news ,lbci ,أخبار البيان السعودي الاميركي الفرنسي, رئيس الجمهورية,الاتحاد الاوروبي,الاتحاد الاوروبي يواكب التطورات في لبنان...
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Lebanon News
الاتحاد الاوروبي يواكب الورقة الثلاثية السعودية الفرنسية الاميركية بالدعوة لانتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهل الدستورية. 

ودعا سفير الاتحاد الاوروبي رالف طراف صانعي القرار الى التركيز على الاصلاحات الاقتصادية وتنفيذها. 
 
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