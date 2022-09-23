3 نواب سنة قرروا عدم حضور لقاء دار الفتوى والسفير السعودي

كل الانظار تتجه يومَ السبت الى دار الفتوى ودارة السفير السعودي وليد البخاري في اليرزة حيث من المفترض ان يلبي النواب السنة الـ 27 دعوة مفتي الجمهورية.
وفيما وجه السفير السعودي الدعوة لـ23 نائباً ، لعدد من النواب السنة بإستثناء نواب حزب الله والنائبة حليمة قعقور والنائب جهاد الصمد، غير انه وعشية اللقاء قرر ثلاثة نواب سنة عدم حضور اللقائين وهم النائبة حليمة قعقور، النائب ابراهيم منيمنة والنائب أسامة سعد فيما لم، يحسم بعد النائب وضاح الصادق قراره بالحضور ، أما نائب كتلة "التنمية والتحرير" قاسم هاشم فأكد انه سيحضر اللقائين.