3 نواب سنة قرروا عدم حضور لقاء دار الفتوى والسفير السعودي

من هم؟

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LBCI News Lebanon

كل الانظار تتجه يومَ السبت الى دار الفتوى ودارة السفير السعودي وليد البخاري في اليرزة حيث من المفترض ان يلبي النواب السنة الـ 27 دعوة مفتي الجمهورية.



وفيما وجه السفير السعودي الدعوة لـ23 نائباً ، لعدد من النواب السنة بإستثناء نواب حزب الله والنائبة حليمة قعقور والنائب جهاد الصمد، غير انه وعشية اللقاء قرر ثلاثة نواب سنة عدم حضور اللقائين وهم النائبة حليمة قعقور، النائب ابراهيم منيمنة والنائب أسامة سعد فيما لم، يحسم بعد النائب وضاح الصادق قراره بالحضور ، أما نائب كتلة "التنمية والتحرير" قاسم هاشم فأكد انه سيحضر اللقائين.