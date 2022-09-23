الـ LBCI تردّ على ردّ أبرشية نيويورك وسائر أميركا الشمالية للروم الأرثوذكس

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LBCI News Lebanon

بعد ردّ مكتب إعلام أبرشية نيويورك وسائر أميركا الشمالية للروم الأرثوذكس على ما جاء في نشرة أخبار LBCI بتاريخ الثلاثاء 20 أيلول 2022.



ردّت الـ LBCI على الردّ، قائلة: "الـ LBCI لم تتهم ولم تتبن أي اتهام، وأشارت بوضوح الى أن مكتب محاماة يحقق في الرسالة، كما أن التقرير اكتفى بعرض الوقائع والظروف والاتهامات التي رافقت وسبقت تقاعد أو استقالة المطران زحلاوي. كما عرضت من صفحة البطريركية الاورثوذكسية ما نشر عن استماع البطريرك الى المطران زحلاوي في شأن الاتهامات التي طاولته ومن ثم مغادرته وتقديم الاستقالة".

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