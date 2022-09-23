جعجع التقى كتلة "تجدد"... عبد المسيح: المطلوب رئيس سيادي انقاذي واصلاحي يتمتّع بالقدرة الكافية

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التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في معراب، كتلة "تجدد"، التي تضم النواب ميشال معوض، أشرف ريفي، فؤاد مخزومي، وأديب عبد المسيح، في حضور نائبي تكتل "الجمهورية القوية" فادي كرم وإيلي خوري.وعقب وصف عبد المسيح اللقاء بالمثمر والجيد جدا، واضعا الاجتماع في إطار الزيارات التنسيقية لكتلة تجدد مع القوى السيادية والإصلاحية والتغييرية للبحث في التعاون في المجال التشريعي ضمن مجلس النواب كالموازنة ومشاريع القوانين من جهة، وللنقاش الجدي في كل الاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمها الاستحقاق الرئاسي من جهة ثانية.وأكد أنهم على على تفاهم واضح مع القوات اللبنانية وهم لا يريدون فراغا في سدة الرئاسة، بل نحتاج إلى رئيس جديد قبل 31 تشرين الاول، لكن ليس أي رئيس، باعتبار أن البلد لم يعد يحتمل 6 سنوات أخرى من عزله عن محيطه العربي والعالمي، وان يكون دولة ضعيفة تفتقر الى اصلاحات جوهرية ولا تحترم الدستور.وشدد عبد المسيح على أنه عد يُحتمل 6 سنوات أخرى من الذل لأبنائه الذين يقفون في الطوابير من أجل مليون ليرة من المصرف أو على ابواب المستشفيات او لشراء دواء او حليب او مازوت او الهرب في عبّارات الموت غير الشرعية والموت على الطرق غير الآمنة.وأردف: "بداية التغيير كانت في الانتخابات النيابية الأخيرة وفي اللقاءات نحو وحدة المعارضة وتثبيتها. أما مدخل التغيير فهو رئاسة الجمهورية، والأكيد تشكيل حكومة تأخذ البلد بالاتجاه الصحيح."وأشار عبد المسيح إلى أن البلد لم يعد يحتمل 3 أنواع رؤساء جمهورية، وهي رئيس يتبع ويكمل النهج الحالي الذي أوصلنا الى الإفلاس والعزلة والفشل أو رئيس آدمي بس ضعيف لا خبرة لديه يكون فقط متابعا للأزمة وشاهدا على الانهيار او رئيسا يسقط علينا من فوق ولا يعيش معنا، مواكبا معاناة اللبنانيين ووجعهم.وشدد على أن المطلوب رئيس سيادي وانقاذي واصلاحي يتمتّع بالقدرة الكافية، وقال: "هذا لن نشهده، إلا مع اتفاق كل القوى المعارضة على مختلف انتماءاتها وتنوعها لمواجهة هذا الاستحقاق وإعادة لبنان وهويته الى أصالته التي تربّينا عليها جميعنا ونؤمن بها".وردا على سؤال، قال عبد المسيح: "لم يتم الدخول في الأسماء، بل بآليات توحيد المعارضة ككل، وهناك تنسيق دائم مع اخوتنا التغييريين. وحتى الآن، لم نصل إلى آلية موحدة معهم، إلا أن التنسيق مستمر".