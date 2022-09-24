أخبار لبنان
24 أيلول 2022 - 01:28
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بوحبيب يختتم زيارته الى نيويورك

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بوحبيب يختتم زيارته الى نيويورك
Lebanon News
اختتم وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب زيارته الى نيويورك حيث شارك في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة بسلسلة نشاطات شملت لقاء مساعدة وزير الخارجية الاميركي للشرق الادنى باربرا ليف، وتم البحث في تحديات المرحلة المقبلة، دعم الجيش اللبناني، أزمة النزوح السوري الى لبنان، واستجرار الطاقة. 
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كما شارك بوحبيب في جلسة حوار نظمها مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك تحدث فيها، امام مجموعة من المهتمين واهل الاختصاص، عن مقاربة لبنان الجديدة لأزمة النازحين، وملف ترسيم الحدود البحرية، التحديات المالية والاقتصادية في لبنان والعلاقات اللبنانية - الغربية والحرب الاوكرانية. 
 
والتقى أيضا المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى سوريا غير بيدرسون الذي قدم عرضا للأوضاع في سوريا، وتم تبادل الافكار والمقترحات.
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