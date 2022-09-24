أخبار لبنان
24 أيلول 2022 - 08:05
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مركب الموت ابكى عائلات فقدت محبيها

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Lebanon News
مركب الموت ابكى عائلاتٍ فقدت محبيها...اليكم الصورة من مخيم نهر البارد 
 
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