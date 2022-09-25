أخبار لبنان
25 أيلول 2022 - 04:16
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مركز الملك سلمان يوزع مساعدات غذائية في عرسال

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مركز الملك سلمان يوزع مساعدات غذائية في عرسال
Lebanon News
واصل مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية، بالشراكة مع جمعية "غراس لتنمية المجتمع"، توزيع 21.125 طنًا من المساعدات الغذائية في عرسال، على العائلات الأشد فقرا من مختلف الجنسيات.
 
 
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