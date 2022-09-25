مركز الملك سلمان يوزع مساعدات غذائية في عرسال

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LBCI News Lebanon

واصل مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية، بالشراكة مع جمعية "غراس لتنمية المجتمع"، توزيع 21.125 طنًا من المساعدات الغذائية في عرسال، على العائلات الأشد فقرا من مختلف الجنسيات.