مسيرة شعبية إيمانية من جبيل الى عنايا في تحت شعار "حاملين كل أوجاعنا وهمومنا، حاملين كل يلي سبقونا عالسما بمسيرة صلاة وإيمان ورجا بهالأوقات الصعبة يلي عم نمرق فيها".اليكم التفاصيل...