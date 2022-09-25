أخبار لبنان
25 أيلول 2022 - 08:12
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مسيرة شعبية إيمانية من جبيل الى عنايا...

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Lebanon News
مسيرة شعبية إيمانية من جبيل الى عنايا في تحت شعار "حاملين كل أوجاعنا وهمومنا، حاملين كل يلي سبقونا عالسما بمسيرة صلاة وإيمان ورجا بهالأوقات الصعبة يلي عم نمرق فيها".

اليكم التفاصيل... 
 
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