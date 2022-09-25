أخبار لبنان
25 أيلول 2022 - 08:12
25/09/2022 08:12:00
مسيرة شعبية إيمانية من جبيل الى عنايا...
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LBCI News Lebanon
مسيرة شعبية إيمانية من جبيل الى عنايا في تحت شعار "حاملين كل أوجاعنا وهمومنا، حاملين كل يلي سبقونا عالسما بمسيرة صلاة وإيمان ورجا بهالأوقات الصعبة يلي عم نمرق فيها".
اليكم التفاصيل...
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