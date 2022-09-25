تجدد الحريق في وادي حلسبان في عكار العتيقة

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تجدد الحريق الذي اندلع البارحة في وادي حلسبان في عكار العتيقة بعد تمكن فرق الاطفاء من اخماده ليلا، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.وأشار رئيس البلدية محمد خليل الى انه "على الرغم من اخماد النار البارحة بقي عناصر مركز الدفاع المدني في عكار العتيقة وفريق درب عكار وشرطة البلدية في الموقع حتى اليوم لمواجهة أي طارىء وقد فوجئوا باندلاع النار مجددا واتساع رقعتها بسبب هبوب هواء قوي، وحتى الساعة لم يستطع رجال الاطفاء إخماد الحريق، وهناك خشية كبيرة من وصوله الى احراج بلدة القبيات المتاخمة له، ما ينذر بحدوث كارثة محققة".وناشد خليل قائد الجيش ووزارة الدفاع والوزارات المعنية "ارسال طوافات سريعا لتدارك الاسوأ"، مشيرا الى ان حرج الصنوبر في تلة الشاكوش قضت عليه النيران بالكامل.من جهته، اتصل رئيس اتحاد بلديات الجومة المحامي روني الحاج بعمليات وزارة الدفاع وطلب ارسال طوافة الجيش للمساعدة في اخماد الحريق.