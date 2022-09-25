أخبار لبنان
25 أيلول 2022 - 17:24
25/09/2022 17:24:30
الجيش: تنفيذ طيران ليلي بين قواعد جوية مختلفة
الجيش: تنفيذ طيران ليلي بين قواعد جوية مختلفة
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LBCI News Lebanon
أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه في بيان، أن القوات الجوية ستقوم بتواريخ: 26، 27، 28 و29 / 9 / 2022 اعتباراً من الساعة 19.00 ولغاية الساعة 00.30 من كل يوم، بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: رياق، حامات، القليعات وبيروت.
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