حمية بحث مع وفد فرنسي سبل تفعيل التعاون بين مرفأي بيروت ومرسيليا

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عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية اجتماعا في مرفأ بيروت مع وفد رسمي فرنسي ضم رئيس منطقة جنوب فرنسا بروفانس والالب والكوت دازور الوزير السابق رينو موسولييه، والمدير العام لمرفأ مرسيليا ايرفيه مارتيل برفقة وفد كبير من منطقة بروفانس والالب والكوت دازور، وبحضور المدير العام لللجنة الموقتة لادارة واستثمار مرفأ بيروت عمر عيتاني، ووفد من السفارة الفرنسية لدى لبنان برئاسة رئيس القسم الاقتصادي فرانسوا سبورير.واشار حمية إلى أن مرفأ بيروت وباقي المرافق التابعة للوزارة، هي على استعداد لتفعيل التعاون مع كافة مرافق الدول الصديقة في العالم ، وذلك لما فيه مصلحة تفعيل عملها وتحسين الخدمات فيها، لافتا إلى أهمية تفعيل التعاون بين مرفأي بيروت ومرسيليا، والاستفادة من الخبرات الفرنسية في مجال قطاع المرافئ والنقل البحري.بعد الاجتماع قام الوفد الفرنسي برفقة عيتاني بجولة ميدانية على أرجاء المرفأ.