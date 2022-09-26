ابراهيم منصور... قصة نجاة بين عشرات الأموات

ابراهيم منصور... قصة نجاة بين عشرات الأموات

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LBCI News Lebanon

ابراهيم منصور، ضاقت به اليابسة فقاوم ابتلاع البحر له في كائثة مركب الموت.



قصة نجاة بين عشرات الأموات.