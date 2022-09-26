أخبار لبنان
26 أيلول 2022 - 15:02
26/09/2022 15:02:00
ابراهيم منصور... قصة نجاة بين عشرات الأموات
ابراهيم منصور... قصة نجاة بين عشرات الأموات
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ابراهيم منصور، ضاقت به اليابسة فقاوم ابتلاع البحر له في كائثة مركب الموت.
قصة نجاة بين عشرات الأموات.
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