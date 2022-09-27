باسيل من دار الفتوى: قدمنا مقاربة مختلفة رئاسيًا على حسابنا... ونطعن بالدستور عندما لا يطبّق

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LBCI News Lebanon

أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، أنه قدم مقاربة مختلفة على حساب تياره في الشأن الرئاسي، ولكن من دون التنازل عن التمثيل الشعبي لرئيس الجمهورية سواء بالمباشر او بالتأييد.



وأشار في تصريح له من دار الفتوى بعد لقائه مفتي الجمهوري الشيخ عبد اللطيف دريان الى أن لا خلاف على هوية لبنان العربية، قائلاً: "نحن متيقنون ان لبنان بحاجة الى احتضان دائم من الدول العربية وعدم تدخّلها بشؤوننا يحتم علينا رفض التدخل بشؤون اي منها إذ لا قدرة لنا على ذلك".

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وكشف أن اللقاء في دار الفتوى كان دعوة للتلاقي لا للخصام والتقوقع في مذهب او طائفة معينة، قائلًا: "رأينا في لقاء دار الفتوى كلاماً وطنياً لا يختلف عليه لبنانيان وأتينا لنؤكد وقوفنا الى جانب المفتي في كل الكلام الذي صدر لا سيما لناحية الدستور ووثيقة الطائف التي نتمسك بتنفيذها لناحية اللامركزية وانشاء مجلس شيوخ والغاء الطائفية".

ولفت الى انه يطعن بالدستور عندما لا يطبّق ولا يطوّر ولا تتم معالجة الثغرات التي فيه، معتبرًا انه لا بد من معالجة الثغرات في الدستور بما يتوافق عليه اللبنانيون وليس نتيجة تغير معادلات او ظروف خارجية.



وأكد أننا "نريد الحفاظ على علاقاتنا مع الدول العربية لما فيه مصلحة لبنان في العيش بسلام في محيطه العربي".



وفي الملف الحكومي شدد على أن تأليف الحكومة أمر لا بد منه لتكون كاملة الصلاحيات، آملًا بنجاح الجهود اللازمة من المعنيين.