بيان من مجلس نقابة موظفي وعمال شركة كهرباء قاديشا

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LBCI News Lebanon



الإعلان بالتالي فان هذا الامر دفع النقابة الى اجراء مراجعات عديدة وعنيدة على كافة الصعد ومع مختلف المرجعيات بهدف ایجاد الحلول المناسبة ولو مرحليا بغية تأمين السبل لتحويل الشركة كي تستطيع القيام بواجبتها أكان على صعيد الرواتب او الالتزامات بدأ من كافة المتطلبات الاستثمارية ولو بالحد الادنى ( صيانة الاعطال وغيرها ). اعلن مجلس نقابة موظفي و عمال شركة كهرباء قاديشا انه "ازاء الوضع المأساوي الذي تعاني منه الشركة سواء على صعيد الوضع المالي الناجم أساسا عن الازمة الاقتصادية التي يعاني منها بلدنا الحبيب بشكل عام وشركتنا بشكل خاص وذلك على صعيد انعدام التوازن المالي من خلال التعرفة التي لا تتوافق مع الكلفة الفعلية وبالمقارنة مع ما تستوفيه المولدات الخاصة الذي انعكس على الوضع المالي للشركة مضافا اليه التراجع بالتغذية الكهربانة التي لامست الانعدام الكلي.بالتالي فان هذا الامر دفع النقابة الى اجراء مراجعات عديدة وعنيدة على كافة الصعد ومع مختلف المرجعيات بهدف ایجاد الحلول المناسبة ولو مرحليا بغية تأمين السبل لتحويل الشركة كي تستطيع القيام بواجبتها أكان على صعيد الرواتب او الالتزامات بدأ من كافة المتطلبات الاستثمارية ولو بالحد الادنى ( صيانة الاعطال وغيرها ).

وقد تكللت هذه الجهود بالنجاح بتأمين تمويل مؤقت للقاديشا من خلال المؤسسة الام كهرباء لبنان وهنا لا بد من التنويه بالتجاوب البناء من مجلس ادارة كهرباء لبنان وعلى راسه سعادة المدير العام المهندس كمال الحايك وعضو مجلس الادارةالاستاذ كريم سابا. ولا ننسى اطلاقا الدعم المطلق من رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الاسمر ورئيس اتحاد عمال لبنان الشمالي النقيب شادي السيد. كذلك لا بد من الاشارة والتنويه للجهد والمتابعة التي بذلت من دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نجيب ميقاتي على كافة الصعد.

ومن هذا المنطلق ان مجلس النقابة يعاهد الهيئة العامة الاستمرار والسعي بالحفاظ على ديمومة العمل و المكتسبات وتطويرها الى الافضل. مع العلم أن جميع المستخدمين من عمال وموظفين قد صبروا ما فيه الكفاية أملين من المعنيين التحرك سويا لايجاد الحلول المناسبة لتأمين التغذية الكهربائية واقرار تعرفة واقعية الامر الذي سوف ينعكس ايجابا على صعيد التوازن المالي وعلى تأمين الكهرباء الى اهلنا معاهدين الرأي العام الاستمرار بتأمين كافة ما يتطلبه ذلك منا."