باسيل: سنشارك بجلسة الغد ونقترع بورقة بيضاء

الإعلان

أوضح رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في مؤتمر صحافي عقده في ميرنا الشالوحي أن "النائب شربل مارون كان يعبر عن رأيه وفكره،" وقال: "حتى لو أراد النائب أن يتنازل عن حصانته لا يستطيع، والحصانة تمنع إستدعاء النائب، إلا إذا ارتكب جرمًا مشهودًا مثل القتل، لا إذا عبر عن رأيه ورأي الناس ومن يمثلهم."وسأل: "هل يجوز الإدعاء بهذه الطريقة على نائب يتمتع بالحصانة النيابية؟"وأشار إلى أنه "إذا تعرض رئيس الجمهورية إلى الإهانة تتحرك النيابة العامة تلقائيًا، لكن 3 سنوات من الشتائم على رئيس الجمهورية لم نر قاضيًا واحدًا تحرك في هذا الإتجاه واليوم نرى استدعاء نائب فقط لأنه عبر عن رأيه."وذكر أن "حرمة النائب الشخصية منصوص عليها في المادة 39 من الدستور: لا يجوز أثناء دور الإنعقاد إتخاذ إجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء المجلس أو إلقاء القبض عليه إذا اقترف جرمًا جزائيًا الا بإذن المجلس ما خلا حالة التلبس بالجريمة أي الجرم المشهود."واعتبر باسيل أن "القاضي عبود يتدخل شخصيًا لمنع أي قاض من البت بطلبات الرد، ويمتنع عن إجتماع الهيئة العامة للتمييز بحجة أنها غير مكتملة النصاب علمًا أنها مكتملة، ويرفض تعيين قاض رديف ليبت فقط بالأمور الإنسانية لحين عودة قاضي التحقيق."وقال: "نحن نواب الأمة واجبنا حماية أموال الناس، وأنتم السلطة القضائية واجبكم إصدار القرارات والأحكام، صرتم تصدرونها على الذي يطالبكم، قلنا لكم أن واجبكم أن تحاسبوا وكونكم تتلكأون، فنحن واجبنا أن نحاسبكم وسنفعل! وتأملنا بـ17 تشرين أن يتحرك القضاء فنام أكثر، تأملنا بانفجار المرفأ أن يستفيق ويتحرر من كل سطوة سياسية عليه، فإذا بمن هم بأرفع مراتب المسؤولية قرروا قلب المعادلة: فبدل أن تتدخل السياسة في القضاء صار بعض القضاء يتدخل في السياسة."وعن جلسة الغد لانتخاب رئيس للجمهورية، أعلن باسيل أننا "سنشارك بالجلسة ونقترع بورقة بيضاء، وبعض القضاة حولوا أموالًا للخارج قبل وبعد 17 تشرين وهم جزء من هذه المافيا."