أخبار لبنان
29 أيلول 2022 - 03:11
29/09/2022 03:11:56
شوقي الدكاش للـLBCI: خيار ميشال معوّض يُمثّل القرار الحرّ ويؤمن مستقبلًا جيدًا لأولادنا
شوقي الدكاش للـLBCI: خيار ميشال معوّض يُمثّل القرار الحرّ ويؤمن مستقبلًا جيًدا لأولادنا
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LBCI News Lebanon
أكد النائب شوقي الدكاش في حديث للـLBCI، إلى أن كتلته اتّخذت خيار ميشال معوّض لانه يُمثّل القرار الحرّ ويؤمن مستقبلًا جيدًا لأولادنا.
وكان النواب قد بدأوا بالتوافد الى المجلس النيابي للمشاركة في جلسة لإنتخاب رئيس للجمهورية.
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