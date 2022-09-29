أخبار لبنان
29 أيلول 2022 - 03:11
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شوقي الدكاش للـLBCI: خيار ميشال معوّض يُمثّل القرار الحرّ ويؤمن مستقبلًا جيدًا لأولادنا

شوقي الدكاش للـLBCI: خيار ميشال معوّض يُمثّل القرار الحرّ ويؤمن مستقبلًا جيًدا لأولادنا Lebanon, news ,lbci ,أخبار رئيس الجمهورية,شوقي الدكاش,شوقي الدكاش للـLBCI: خيار ميشال معوّض يُمثّل القرار الحرّ ويؤمن مستقبلًا جيًدا لأولادنا
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شوقي الدكاش للـLBCI: خيار ميشال معوّض يُمثّل القرار الحرّ ويؤمن مستقبلًا جيدًا لأولادنا
Lebanon News
أكد النائب شوقي الدكاش في حديث للـLBCI، إلى أن كتلته اتّخذت خيار ميشال معوّض لانه يُمثّل القرار الحرّ ويؤمن مستقبلًا جيدًا لأولادنا. 

وكان النواب قد بدأوا بالتوافد الى المجلس النيابي للمشاركة في جلسة لإنتخاب رئيس للجمهورية. 
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