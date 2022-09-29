بدء النواب بالتوافد الى المجلس النيابي للمشاركة في جلسة اتنخاب رئيس للجمهورية.وقال النائب فيصل الصايغ للـLBCI: "لدينا اتجاه بالذهاب الى اسم ميشال معوّض لأن لديه طروحات تُشبهنا".