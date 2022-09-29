أخبار لبنان
29 أيلول 2022 - 03:28
29/09/2022 03:28:06
فيصل الصايغ للـLBCI: لدينا اتجاه بالذهاب الى اسم ميشال معوّض
فيصل الصايغ للـLBCI: لدينا اتجاه بالذهاب الى اسم ميشال معوّض
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LBCI News Lebanon
بدء النواب بالتوافد الى المجلس النيابي للمشاركة في جلسة اتنخاب رئيس للجمهورية.
وقال النائب فيصل الصايغ للـLBCI: "لدينا اتجاه بالذهاب الى اسم ميشال معوّض لأن لديه طروحات تُشبهنا".
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