أخبار لبنان
29 أيلول 2022 - 04:01
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بو صعب للـLBCI: لا أرى أن الأجواء اليوم توحي بانتخاب رئيس للجمهورية

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بو صعب للـLBCI: لا أرى أن الأجواء اليوم توحي بانتخاب رئيس للجمهورية
Lebanon News
أكد النائب الياس بوصعب أنه أقرب الى فكرة نواب التغيير وأنه مع اسم خارج الاصطفافات السياسيّة.

وقال بو صعب في حديث للـLBCI: "لا أرى أن الأجواء اليوم توحي بانتخاب رئيس للجمهورية".
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