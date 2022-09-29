أخبار لبنان 29 أيلول 2022 - 04:01 29/09/2022 04:01:47 بو صعب للـLBCI: لا أرى أن الأجواء اليوم توحي بانتخاب رئيس للجمهورية

بو صعب للـLBCI: لا أرى أن الأجواء اليوم توحي بانتخاب رئيس للجمهورية

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LBCI News Lebanon

أكد النائب الياس بوصعب أنه أقرب الى فكرة نواب التغيير وأنه مع اسم خارج الاصطفافات السياسيّة.



وقال بو صعب في حديث للـLBCI: "لا أرى أن الأجواء اليوم توحي بانتخاب رئيس للجمهورية". الإعلان

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