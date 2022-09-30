أخبار لبنان
30 أيلول 2022 - 06:08
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وزير الدفاع التقى العماد جوزاف عون... وتوافق على أهمية دور الجيش في هذه المرحلة الدقيقة

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وزير الدفاع التقى العماد جوزاف عون... وتوافق على أهمية دور الجيش في هذه المرحلة الدقيقة
Lebanon News
استقبل وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة  قائد الجيش العماد جوزاف عون واطلع منه على اوضاع المؤسسة العسكرية والوضع الامني العام في البلاد خصوصاً في المناطق التي تشهد بعض الحوادث الأمنية بين الحين والآخر إضافةً الى ما تقوم به وحدات الجيش في مجال ضبط الحدود ومكافحة التهريب والدخول غير الشرعي الى الأراضي اللبنانية.
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وفي هذا الإطار، لفت الوزير سليم الى أهمية بذل الجهود القصوى لضبط الحدود البحرية ومكافحة العصابات التي تقوم بعمليات الهجرة غير الشرعية والتي كثيراً ما تنتهي بكوارث انسانية.

وفي خلال اللقاء، تم التطرق الى أحوال العسكريين المادية وما يمكن القيام به لتحسين أوضاعهم، وكان عرض لما تم إنجازه لجهة حفظ وتحسين حقوقهم في هذه الظروف الصعبة التي تفرض عليهم أعباء وتحديات مادية يومية.

وكان توافق على أهمية دور الجيش في هذه المرحلة الدقيقة لحفظ الإستقرار الأمني ومكافحة العصابات الإجرامية لاسيما عصابات الإتجار بالبشر والمخدرات تحصيناً لأمن المجتمع وسلامة الوطن.

وأكد الوزير سليم أن حرصه على المؤسسة العسكرية ينبع من إيمانه الراسخ بأن الجيش يبقى المؤسسة الضامنة للأمن والإستقرار بفضل تضحيات العسكريين المستمرة وتفانيهم في الذود عن الوطن وفاءً للقسم وهم الذين لم يبخلوا يوماً بدمائهم حفظاً لهذه الرسالة السامية التي يلتزمون بها طوال حياتهم.
 
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