أخبار لبنان
30 أيلول 2022 - 07:47
30/09/2022 07:47:58
تداعيات قرار وزارة المال رفع سعر صرف الليرة ما زالت تثير الكثير من علامات الاستفهام.. اليكم التفاصيل
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LBCI News Lebanon
تتسارع التطورات الاقتصادية في البلاد.
تداعيات قرار وزارة المال رفع سعر صرف الليرة ما زالت تثير الكثير من علامات الاستفهام، في وقت ينصب التركيز على الاعداد لموازنة العام 2023.
وفي هذا الاطار اجتماع في السراي في هذا الخصوص..
اليكم التفاصيل
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