تداعيات قرار وزارة المال رفع سعر صرف الليرة ما زالت تثير الكثير من علامات الاستفهام.. اليكم التفاصيل

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LBCI News Lebanon

تتسارع التطورات الاقتصادية في البلاد.



تداعيات قرار وزارة المال رفع سعر صرف الليرة ما زالت تثير الكثير من علامات الاستفهام، في وقت ينصب التركيز على الاعداد لموازنة العام 2023.



وفي هذا الاطار اجتماع في السراي في هذا الخصوص..



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