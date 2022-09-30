أخبار لبنان
30 أيلول 2022 - 07:55
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بيان توضيحي من المديرية العامة للأمن العام

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بيان توضيحي من المديرية العامة للأمن العام
Lebanon News
أعلنت المديرية العامة للأمن العام ان جريدة "الأخبار" نشرت في عددها الصادر اليوم بتاريخ ٣٠ أيلول ٢٠٢٢، مقالاً بُنيَ على معلومات مغلوطة تحت عنوان "عميل لحديّ يعود عبر المطار بلا توقيف".

وأسفت المديرية العامة للأمن العام في بيان، لعدم توخي الدقة والحذر من قبل الصحيفة المذكورة سيّما أن الموضوع يتعلّق بمكافحة العملاء لصالح العدو الاسرائيلي في لبنان والذي هو على رأس أوليات المؤسسة.
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وأوضحت ان العميل ن.ع. قد أوقف من قبل الأمن العام اللبناني بتاريخ 29/08/2022  في مطار بيروت الدولي لوجود تدبير عدلي صادر بحقه لانتماءه "لميليشيا لحد" ومغادرة لبنان عبر فلسطين المحتلة.
وأحيل المذكور بتاريخ 31/08/2022 من دائرة التحقيق الامني الى مديرية المخابرات - فرع التحقيق انفاذاً لإشارة القضاء المختص.
 
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