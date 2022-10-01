أخبار لبنان
01 تشرين الأول 2022 - 13:31
Back

الراعي: لانتخاب رئيس للجمهورية قبل 31 تشرين الأول

الراعي: لانتخاب رئيس للجمهورية قبل 31 تشرين الأول Lebanon, news ,lbci ,أخبار الفراغ الرئاسي,مار بشارة بطرس الراعي,الراعي: لانتخاب رئيس للجمهورية قبل 31 تشرين الأول
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
شدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على وجوب إنتخاب رئيس قبل 31 تشرين الأول، رافضًا فرضية الفراغ الرئاسي.
 
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً