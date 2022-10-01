أخبار لبنان
01 تشرين الأول 2022 - 13:31
01/10/2022 13:31:00
الراعي: لانتخاب رئيس للجمهورية قبل 31 تشرين الأول
الراعي: لانتخاب رئيس للجمهورية قبل 31 تشرين الأول
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LBCI News Lebanon
شدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على وجوب إنتخاب رئيس قبل 31 تشرين الأول، رافضًا فرضية الفراغ الرئاسي.
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