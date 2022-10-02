أخبار لبنان
02 تشرين الأول 2022 - 13:39
02/10/2022 13:39:50
وزارة الصحّة: تسجيل حالة وفاة واحدة بكورونا و145 إصابة جديدة
وزارة الصحّة: تسجيل حالة وفاة واحدة بكورونا و145 إصابة جديدة
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LBCI News Lebanon
أعلنت وزارة الصحّة تسجيل حالة وفاة واحدة بكورونا و145 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
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وزارة الصحّة: تسجيل
حالة وفاة واحدة بكورونا و145 إصابة جديدة
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