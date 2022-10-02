أخبار لبنان
02 تشرين الأول 2022 - 13:39
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وزارة الصحّة: تسجيل حالة وفاة واحدة بكورونا و145 إصابة جديدة

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وزارة الصحّة: تسجيل حالة وفاة واحدة بكورونا و145 إصابة جديدة
Lebanon News
أعلنت وزارة الصحّة تسجيل حالة وفاة واحدة بكورونا و145 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. 
 
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