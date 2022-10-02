قوى الأمن نعت المقدم ربيع فقيه: كشف العديد من الشبكات الإرهابية

قوى الأمن نعت المقدم ربيع فقيه

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LBCI News Lebanon





وفيما يلي نبذة عن حياته ومراحل خدمته العسكرية في سلك قوى الأمن:

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- الرتبة والاسم والشهرة: المقدم ربيع فقيه نعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وفاة المقدم ربيع فقيه، الذي توفي اليوم بعد صراع مرير مع المرض، لافتة الى أنه ساهم في كشف العديد من الشبكات الارهابية والعصابات الاجرامية المنظمة في اثناء خدمته في شعبة المعلومات.- الرتبة والاسم والشهرة: المقدم ربيع فقيه

- اسم الاب: محمد.



- اسم الوالدة: ليلى عياش



- تاريخ الولادة ومكانها: طيرفلسيه / صور – 20/4/1973



- الوضع العائلي: متأهل.



- عدد الأولاد: اثنان.



- دخل السلك بتاريخ 15/11/1993‏ وتدرّج في الرّتب حتى رتبة مقدّم.



خدم في مراكز عدة هي: المعهد / كلية الضباط – فصيلة التفتيشات / سرية مطار رفيق الحريري الدولي – مفرزة طوارئ الجديدة – فصيلة الجديدة – مفرزة بيروت القضائية الأولى – مفرزة بيروت القضائية ‏– ‏شعبة المعلومات



حائز على وسام الأرز الوطني برتبة ( فارس ) – وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة ( الثالثة – الثانية ) – مدالية وزارة الداخلية و البلديات – مدالية الجدارة – مدالية الأمن الداخلي - تهنئة خطية صادرة عن وزير الداخلية و البلديات عدد ( 1 )‏ ‏–‏ ‏تنويه صادر عن المدير العام عدد ( 14 ).‏